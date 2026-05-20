Capturan a uno de los más buscados por homicidio en Panamá Oeste

Este miércoles, 20 de mayo, fue aprehendido Yasseth Garcés, quien figura en la lista de los más buscados por delitos contra la vida e integridad personal, en las modalidades de homicidio y tentativa de homicidio, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según las autoridades, la captura se realizó en el corregimiento de Veracruz mediante una diligencia de allanamiento y registro. Durante el operativo también se decomisó un arma de fuego con su proveedor y municiones.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, el aprehendido presuntamente está vinculado a dos hechos delictivos: un homicidio ocurrido en el sector de Realengo el 21 de agosto de 2023 y una tentativa de homicidio registrada el 19 de febrero de 2026 en el sector de El Chumical, en perjuicio de un conductor de transporte selectivo.

Tanto el detenido como los indicios recabados fueron remitidos a las autoridades competentes para los trámites correspondientes bajo órdenes de la Procuraduría General de la Nación.