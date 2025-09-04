Capturan a un hombre condenado a 10 años de prisión por violación

En la comunidad de Bajo Miel en el distrito de Besikó, en la Comarca Ngäbe-Buglé, fue capturado un hombre requerido con una condena de 10 años de prisión por el delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de violación, en perjuicio de una menor, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, “tras ubicar al hombre de 29 años, se le puso en conocimiento de lo emitido por el Juzgado de Juicio Oral Unipersonal de la Comarca Ngäbe-Buglé, donde solicitó su captura e ingreso a un centro penitenciario, para el cumplimiento de la pena condenatoria por la comisión del delito de violación”.

De acuerdo con las investigaciones del caso, el hombre abusó sexualmente de su prima menor de edad, siendo denunciado y enjuiciado por las instancias correspondientes.