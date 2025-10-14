Capturan a un exrepresentante y dos empresarios por delitos contra la administración pública

Este martes, 14 de octubre, un exrepresentante de corregimiento y dos empresarios fueron aprehendidos, en diligencias efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción en ciudad capital y Panamá Este.

Las capturas se dieron, a través de la operación Comunidad 9, informaron del Ministerio Público.

Indicaron que a estas personas “se les investiga por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales”.

Agregaron que, “se incautaron de indicios, documentación, un arma de fuego calibre 9mm, proveedores y municiones”.