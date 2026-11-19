Un tercer sospechoso presuntamente vinculado a un robo agravado ocurrido en el corregimiento de San Francisco fue aprehendido en Calidonia, según informó la Policía Nacional.

El detenido, conocido con el alias de “Pitbull”, era requerido por su presunta vinculación con el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo agravado. El hecho se dio a conocer a través de redes sociales el pasado 1 de noviembre.

La Policía Nacional indicó que el sospechoso fue trasladado para los trámites correspondientes, mientras continúan las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público para ubicar a otros posibles responsables.