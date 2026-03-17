Capturan a sospechoso de homicidio en Colón

La Policía Nacional aprehendió a un hombre en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón, presuntamente vinculado a un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio agravado.

De acuerdo con el reporte policial, “este hecho guarda relación con un suceso registrado el pasado 14 de marzo de 2026, en el sector de Cristóbal Este”.

Los operativos continúan con el objetivo de ubicar a otras posibles personas involucradas y reforzar la seguridad en la zona, agregaron las autoridades.