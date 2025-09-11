Nacionales

Capturan a representante y extesorero de la Junta Comunal de Arosemena, en La Chorrera

Capturan a representante y extesorero de la Junta Comunal de Arosemena, en La Chorrera
ML | Una de las personas capturadas.
Redacción Web
11 de septiembre de 2025

El actual representante del corregimiento de Arosemena, en La Chorrera, Mario Enrique Jaén, fue detenido este jueves, 11 de septiembre, por presunto peculado en perjuicio de la Junta Comunal.

Durante las diligencias de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, también fue aprehendido un extesorero, informaron.

De acuerdo con las autoridades, “la acción forma parte de las investigaciones tras una denuncia realizada por la Autoridad Nacional de Descentralización, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, debido al mal uso de los fondos asignados por el Programa de Interés Social (PDIS)”.

Las aprehensiones se efectuaron en el sector de El Trapichito y en el corregimiento de Arosemena.

Tags:
captura
|
La Chorrera
|
representante
|
extesorero
|
Junta Comunal de Arosemena
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR