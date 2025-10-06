Capturan a presunto homicida en Colón

Este lunes, 6 de octubre, fue capturado un hombre requerido por el delito de homicidio, en el sector de Santa Teresita B, corregimiento Cristóbal Este, en la provincia de Colón, informaron de la Policía Nacional.

El detenido mantiene una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Colón y Guna Yala, por su presunta participación en un delito de homicidio doloso, ocurrido el 5 de marzo de 2025 en Giral, Buena Vista, en perjuicio de un hombre, según el reporte de la Policía.

Agregaron que “como indicio durante el operativo, se encontró un teléfono en poder del aprehendido”.