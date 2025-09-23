Capturan a dos presuntos homicidas en Ernesto Córdoba Campos

Este martes, 23 de septiembre, fueron capturados alias “Alvarito” y “Kekin”, ambos requeridos por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio.

Estas personas fueron aprehendidas tras el desarrollo de la Operación Sevilla, en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, informaron de la Policía Nacional.

El hecho por el que se investigan se registró el 4 de agosto de 2025 en la barriada Jardines de Sevilla, donde un hombre perdió la vida producto de heridas con arma de fuego. Según datos de la Policía, “ambos aprehendidos mantienen antecedentes por delitos relacionados con drogas”.

En las diligencias se recabaron indicios que juntos a los aprehendidos serán puesto a órdenes de la Fiscalía de Homicidio.