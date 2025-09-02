Capturan a cuatro personas vinculadas a la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas

Este martes, 2 de septiembre, fueron capturadas cuatro personas implicadas en una investigación relacionada con el decomiso de 220 paquetes de presunta sustancia ilícita en un puerto del pacífico panameño, informaron de la Policía Nacional (PN).

Las aprehensiones se dieron, a través de la operación “Convicción”, en una acción coordinada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y personal portuario.

La investigación se inició tras un caso registrado en enero de 2025, cuando se descubrió una sustancia ilícita oculta en un contenedor con destino a Francia.

El valor comercial aproximado de la carga incautada supera los 14 millones de dólares, lo que representa un importante golpe al crimen organizado dedicado al narcotráfico, según la PN.