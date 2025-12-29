Capturan a alias “Chinin”, uno de los más buscados

Este lunes, 29 de diciembre, fue capturado Riquelmer Javier De Gracia, quien figuraba en la lista de los 33 más buscados por el delito contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo.

Alias “Chinin”, fue aprehendido en el sector de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito, tras diligencias de allanamiento y registro realizado en coordinación con el Ministerio Público, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

De la PN, agregaron que “por este ciudadano se ofrecía una recompensa de 2 mil dólares”.