Capturan a 216 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas fueron aprehendidas 216 personas. De ellas, 135 fueron por oficio, 55 por faltas administrativas, 14 en flagrancia y 12 por microtráfico, informaron de la Policía Nacional.

Según el reporte policial, se realizaron 28 diligencias de allanamiento, se decomisaron cuatro armas de fuego, y se recuperaron tres vehículos.

En tanto, en materia de tránsito, detallaron que se colocaron 937 boletas, de las cuales destacan: 150 por exceso de velocidad, 41 por luces no adecuadas, 22 por licencias vencidas, 20 por embriaguez comprobada y 15 por uso de celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 92 vehículos mediante grúas por diversas causas.