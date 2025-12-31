Capturan a 204 personas en las últimas horas

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 204 personas e incautados 16 paquetes con presunta droga y 8 armas de fuego, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, en las aprehensiones, 131 son por oficio, 46 por faltas administrativas, 16 en flagrancia, 01 narcotráfico y 10 microtráfico.

Se realizaron 68 diligencias de allanamiento, se decomisaron B/.67.00 en efectivo, 176 municiones y 4 vehículos recuperados.

Se colocaron 1,068 infracciones de tránsito: 145 fueron por exceso de velocidad, 07 por embriaguez comprobada, 60 fueron por luces no adecuadas, 19 por licencia vencida. Adicional, fueron removidos con grúa 30 vehículos.