Capturan a 163 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 163 personas. De ellas 84 fueron por oficio, 54 por faltas administrativas, 19 en flagrancia y seis por microtráfico, informaron de la Policía Nacional.

Según el informe policial, se realizaron 19 diligencias de allanamiento, se decomisaron cinco armas de fuego, 467 municiones.

En materia de tránsito se colocaron 1,191 boletas, de las cuales sobresalen 111 por exceso de velocidad, 106 por luces no adecuadas, 38 por licencias vencidas, 23 por embriaguez comprobada y 11 por hablar por celular. Se remolcaron 125 vehículos por diversas causas.