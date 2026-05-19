Canciller peruano confirma su participación en la Asamblea General de la OEA en Panamá

El canciller Carlos Pareja Ríos le confirmó al viceministro de Relaciones Exteriores panameño, Carlos Guevara Mann, su participación en la 56.ª Asamblea General de la OEA, que forma parte de las actividades de la Semana de Alto Nivel con motivo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Durante la visita del vicecanciller al país sudamericano, el Congreso del Perú emitió una moción de saludo a Panamá con motivo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, calificándolo como un “símbolo histórico de la unidad e integración de las naciones americanas”, informó la Cancillería panameña.

La Cámara Legislativa peruana consideró que el bicentenario “constituye una ocasión propicia para reafirmar los históricos vínculos de amistad, cooperación y hermandad”, al ser “reconocido internacionalmente como un antecedente del multilateralismo y de los principios que inspiran el sistema interamericano y las Naciones Unidas”, plantea la carta firmada por su presidente, Fernando Rospigliosi.

En representación del Gobierno nacional, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, recibió el saludo y los reconocimientos hacia Panamá y el Congreso Anfictiónico de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está cumpliendo 475 años de fundación.

Las expresiones de simpatía y estimación hacia Panamá fueron reiteradas por el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Félix Denegri, durante su reunión con el viceministro Guevara Mann. Ambos conversaron sobre la participación del Perú en los eventos de la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, que tendrán lugar en esta capital entre el 20 y el 27 de junio próximo, así como de iniciativas para profundizar las relaciones entre ambos Estados, particularmente en materia económica y comercial.

En la capital peruana, el viceministro Guevara Mann también se reunió con los embajadores de Ucrania, Yuriy Polyukhovych, y de Arabia Saudita (concurrente en Panamá), Hassan Mohammed Alansari. Las conversaciones giraron en torno a la participación de ambos países en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, así como a la coordinación de acciones de interés mutuo en organismos internacionales.

Durante su misión oficial a Lima, el viceministro Guevara Mann ofreció tres conferencias en instituciones emblemáticas. Una de ellas fue en el Instituto Raúl Porras Barrenechea, centro de altos estudios y de investigaciones peruanas adscrito a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí se refirió a las raíces intelectuales de la anfictionía y el multilateralismo, que confluyeron en 1826 en Panamá en la primera asamblea de Estados americanos, convocada desde Lima por el libertador Simón Bolívar.

También participó en el saludo de la Municipalidad de Lima con ocasión del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, en el que habló de la trascendencia de la primera asamblea de Estados americanos; en particular, del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, instrumento político y jurídico de asombrosa modernidad. Según el viceministro Guevara Mann, ese tratado “se adelantó 93 años al Tratado de Versalles, que sentaría las bases del multilateralismo europeo”.

Por último, en el Salón General del Centro Cultural de la Universidad de San Marcos, recordó a prominentes panameños que estudiaron en dicha institución, como lo fueron Alonso Coronado y Ulloa (quien eventualmente sería rector de esa universidad), Sebastián López Ruiz (primer médico panameño), Carlos de Icaza Arosemena (jurista y prócer istmeño) y Carlos Iván Zúñiga (jurisconsulto, estadista y rector de la Universidad de Panamá).

La misión oficial del viceministro Guevara Mann al Perú culminó con un homenaje público a Bolívar, en conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, en la Plaza de los Libertadores de Pueblo Libre. Estuvieron presentes la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Rossana Tello López; el embajador de Panamá, Dante Pescetto, y miembros del cuerpo diplomático y de la comunidad panameña en Lima.