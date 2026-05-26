Cancelan la Parada de las Flores de Tierras Altas

La Fundación Parada de las Flores de Tierras Altas anunció la cancelación de su tradicional evento anual programado para el mes de septiembre, alegando “motivos de fuerza mayor”, según un comunicado oficial difundido este martes.

La organización informó que la decisión afecta directamente la celebración que cada año reúne a patrocinadores, expositores, colaboradores y visitantes de diferentes puntos del país. “Este año no será posible realizar nuestro tradicional evento anual programado para el mes de septiembre”, señala el documento.

En el comunicado, la fundación agradeció el respaldo recibido durante los últimos años y destacó que la actividad ha contribuido a resaltar “la belleza, la cultura y el esfuerzo de nuestra región”. Asimismo, hicieron un llamado a continuar apoyando el Jardín Temático de Mosaicultura y Flores en Brisas del Norte, proyecto que, aseguran, “sigue creciendo gracias al apoyo de todas las personas que creen en esta iniciativa”.

La organización expresó además su esperanza de retomar la actividad en 2027. “Con la ayuda de Dios esperamos reencontrarnos en el año 2027 para seguir compartiendo esta hermosa tradición”, concluye el comunicado.