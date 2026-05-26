$!Se filtra renuncia de Etelvina Medianero en medio de investigaciones en la Unachi

La renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, salió a la luz este martes tras circular un documento dirigido al Consejo General Universitario, en el que comunica su separación del cargo a partir del 11 de junio de 2026.

La nota surge en medio de denuncias ciudadanas y cuestionamientos por presuntas irregularidades académicas y administrativas dentro de la universidad, situación que actualmente es objeto de múltiples investigaciones.

De acuerdo con el documento, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) remitió un informe donde se reportan supuestas anomalías y se recomienda la destitución de 15 funcionarios, además de sanciones salariales contra otros 12 colaboradores presuntamente vinculados a prácticas de nepotismo.

El Ministerio de Educación indicó que existen 64 investigaciones abiertas relacionadas con estos hechos y señaló que será el Consejo General Universitario el encargado de tomar las medidas correspondientes para garantizar el funcionamiento de la institución.

La misiva es firmada por la ministra de Educación Lucy Molinar.