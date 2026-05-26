Policía confirma la muerte de un menor en Colón; Meduca lamenta el hecho

La violencia cobra una nueva vida en la provincia de Colón. La Policía Nacional confirmó el fallecimiento de un menor de 17 años tras un hecho de sangre registrado en la Calle 7, entre las avenidas Central y Meléndez. Ante este suceso, el Ministerio de Educación (Meduca) se pronunció, lamentando la pérdida del estudiante.

El subcomisionado Carlos González informó que, tras conocerse el crimen, la Policía Nacional desplegó férreos operativos en diversos sectores de la ciudad de Colón. El jefe policial fue enfático al asegurar a la ciudadanía que las autoridades “no descansarán hasta dar con la captura de los responsables” de este homicidio.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Colón lamentó profundamente el deceso del menor, quien era estudiante de un centro educativo particular de la provincia. A través de un comunicado, la entidad expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y docentes, al tiempo que el Meduca hizo un llamado urgente a fortalecer la paz, el respeto y la sana convivencia tanto dentro como fuera de las aulas.