Canal de Panamá suspende temporalmente el suministro de agua en Albrook por rotura de tubería

El Canal de Panamá informó este 20 de febrero sobre la suspensión temporal del suministro de agua potable en el área de Albrook, debido a una rotura en una línea de conducción de 16 pulgadas.

En un comunicado oficial, la entidad indicó que “debido a una rotura imprevista en una línea de conducción de agua potable de 16 pulgadas, el suministro se verá interrumpido a partir de este momento”, afectando a residentes, comercios y usuarios del sector.

“Personal técnico especializado ya se encuentra desplegado en el sitio para proceder con las labores de excavación y reparación de la tubería afectada. La prioridad es estabilizar el sistema y restablecer el flujo de agua en el menor tiempo posible”, detalla el comunicado.

Según la información oficial, los trabajos podrían extenderse por varias horas. “Se estima que los trabajos de reparación y la posterior presurización de la red tomarán un periodo de aproximadamente seis (6) horas”, precisó la entidad.

Mientras se realizan las labores, el Canal recomendó a la población tomar previsiones. “Durante este intervalo, se recomienda a la población tomar las medidas necesarias para mitigar la falta de suministro”, señaló.