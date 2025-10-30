Canal de Panamá inicia temporada de control de inundaciones

Con el objetivo de proteger a las comunidades, garantizar la navegación segura y preservar los recursos hídricos, el Canal de Panamá puso en marcha la Temporada de Control de Inundaciones 2025-2026.

“A pocos días de iniciar el mes de noviembre, tradicionalmente el más lluvioso en la Cuenca Hidrográfica del Canal (CHCP), los controles y monitoreos en los lagos Gatún y Alhajuela indican que se encuentran cerca de sus niveles máximos operativos, lo que limita su margen de almacenamiento ante la eventualidad de que se presente algún fenómeno que origine lluvias por encima de lo esperado”, detalló en un comunicado la Administración del Canal.

“Este es un esfuerzo que reafirma nuestra dedicación para garantizar la operación eficiente y segura del Canal. Estas acciones son fundamentales para mantener la navegación en nuestra vía interoceánica y son esenciales para asegurar un suministro de agua suficiente y de calidad para nuestra población”, sostuvo Ayax Murillo Burgos, gerente de Hidrología del Canal.

El plan incluye vigilancia constante de las condiciones meteorológicas, ajustes en las compuertas de los vertederos y estructuras hidráulicas, así como la planificación de estrategias de emergencia para responder a situaciones críticas. De igual forma, se implementan acciones preventivas a nivel comunitario y con distintas instituciones encargadas de velar por la seguridad civil.