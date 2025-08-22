Campamento “Elige tu Vida” de DIPRED beneficia a más de 60 jóvenes

La Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (DIPRED) del Ministerio de Gobierno ha puesto en marcha una nueva edición de su campamento “Elige tu Vida” Boot Camp. Más de 60 jóvenes de las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Chiriquí participan en el evento.

El campamento, que se extenderá hasta el domingo, busca fortalecer valores y habilidades a través de talleres deportivos, sociales y culturales. La iniciativa cuenta con el apoyo de entidades como el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional Aeronaval, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y el INADEH.

Azihra Valdés, directora nacional de DIPRED, destacó que el programa ofrece a los jóvenes un espacio seguro para construir un futuro alejado de la delincuencia y la violencia.

Esta es la cuarta edición del campamento, que ya ha impactado a más de 500 jóvenes en Guararé, David y Veraguas. Los participantes reciben seguimiento para asegurar la continuidad de su proceso de formación. Con estas acciones, DIPRED reafirma su misión de transformar vidas y construir comunidades más seguras en todo el país.