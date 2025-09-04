Cambios aduaneros en EE.UU. frenan los envíos postales desde Panamá

Desde ayer y hasta nueva orden, solo serán admitidos los envíos hacia Estados Unidos que correspondan a documentos o regalos personales con valor menor a $100, según informó Correos y Telégrafos Nacionales (COTEL). La medida responde a nuevas regulaciones arancelarias impuestas por el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

Omar Torres, director de COTEL, explicó que “nosotros no tenemos aún una forma clara de cobrar esos impuestos. La norma no dice exactamente cómo se cobra, dónde se paga o dónde se deposita el dinero. Por eso, no podemos seguir operando normalmente ese tipo de envíos por ahora”.

Esto quiere decir que quedan suspendidos los envíos de mercancía proveniente de una transacción comercial directa (de una empresa a una persona y viceversa) y los regalos o envíos persona a persona con un valor superior a $100.00. El cambio eliminó la exención fiscal ‘minimis’, que permitía el envío sin impuestos de paquetes con valor menor a $800.