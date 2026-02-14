Caja del Seguro Social llama a donar sangre en Carnaval

Las personas entre 17 y 65 años que se encuentren en buen estado de salud podrán donar sangre durante los días de Carnaval, con el objetivo de garantizar el abastecimiento oportuno para los pacientes que lo requieran, informó la Caja del Seguro Social (CSS).

La coordinadora técnica nacional de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, Omara Domínguez, destacó que la sangre es indispensable y debe estar disponible en todo momento. Por ello, el llamado a la donación voluntaria se mantiene abierto a toda la población.

Dentro de las recomendaciones para donar, Domínguez mencionó que, las personas interesadas deben abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas 48 horas antes de la donación, tomar abundante líquido, especialmente agua, sentirse en buen estado de salud y desayunar o almorzar antes de donar, preferiblemente alimentos bajos en grasa.

La coordinadora de la entidad de salud señaló que los Bancos de sangre habilitados durante carnavales son: Banco de sangre de Ciudad de la Salud y del Complejo, Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Atención: 7:00 a.m. a 2:00 p.m. (fines de semana y días feriados de carnaval).

De igual manera en Herrera en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado (Chitré), con atención de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. (fines de semana y días feriados de carnaval) y en el caso de Chiriquí en el Hospital Dr. Rafael Hernández (David), con atención: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. (incluye días feriados de carnaval), Hospital Dionisio Arrocha (Puerto Armuelles). Atención: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (fines de semana y días feriados de carnaval).

Finalmente, Domínguez señaló que previamente se han realizado jornadas de colecta para reforzar las reservas y poder cubrir cualquier necesidad que surja durante los días de carnaval. Donar sangre es un acto solidario que puede salvar vidas.