Caen cuatro implicados en tentativas de homicidio en Colón

Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, lograron la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a delitos graves contra la vida, durante el desarrollo de la denominada Operación Muro.

Las diligencias de allanamiento y registro se concentraron en diversos puntos estratégicos de la provincia de Colón, con el objetivo de sacar de circulación a sujetos requeridos por las autoridades judiciales por casos de violencia extrema registrados recientemente.

Entre los requeridos por la justicia destaca la captura de un adolescente. Según los informes policiales, el menor de edad está presuntamente vinculado a un hecho de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 1 de mayo en el sector de Cativá. En dicho incidente, un hombre resultó con heridas graves tras ser atacado con un arma de fuego.