Buques con bandera panameña participan en proyecto científico sobre delfines

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que siete buques atuneros cerqueros de bandera panameña y servicio internacional fueron autorizados para participar en un proyecto científico de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD).

En ese sentido, la ARAP explicó que el proyecto, denominado “Marcaje y recaptura de parientes cercanos (CKMR) para la evaluación de la abundancia poblacional de delfines en el Océano Pacífico Oriental”, busca generar información científica que permita conocer con mayor precisión las poblaciones de delfines de esta región.

Asimismo, la entidad precisó que las investigaciones se desarrollarán en altamar, en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental, fuera de la Zona Económica Exclusiva de Panamá.

Por otra parte, la autorización fue otorgada por la ARAP mediante la Resolución ADM/ARAP No. 083 del 23 de septiembre de 2026, luego de una solicitud presentada por la CIAT para incorporar a los siete buques panameños al proyecto científico.

De acuerdo con la ARAP, la función de los barcos será brindar apoyo logístico al personal científico contratado por la CIAT, quienes permanecerán a bordo de las embarcaciones durante el desarrollo de las actividades de investigación.

En particular, los científicos realizarán la recolección de pequeñas muestras de piel de dos especies de delfines mediante un frotis cutáneo, utilizando una almohadilla que será colocada brevemente sobre la piel del animal.

A su vez, la ARAP señaló que la autorización está limitada exclusivamente a la participación de los buques en el proyecto científico y contempla condiciones, controles y mecanismos de trazabilidad para cada muestra recolectada.

Entre estos controles, se incluye el registro de la marea, fecha y posición donde fue obtenida la muestra, la identificación del espécimen y los datos del personal científico responsable de la colecta.

Posteriormente, las muestras serán entregadas al personal de la CIAT en Manta, Ecuador, desde donde serán trasladadas al centro encargado de su análisis en Florida, Estados Unidos.

Debido a este traslado internacional, la ARAP indicó que las muestras deberán cumplir con la documentación y los procedimientos establecidos en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

De igual manera, la autoridad destacó que la participación de los buques panameños forma parte de los esfuerzos de cooperación científica internacional que se desarrollan dentro del ámbito de la CIAT y el APICD.

Con ello, Panamá contribuirá a la generación de información científica destinada a mejorar el conocimiento sobre las poblaciones de delfines del Océano Pacífico Oriental y a fortalecer las medidas internacionales para su conservación en aguas internacionales.

Finalmente, la ARAP recordó que Panamá es Parte del APICD desde su entrada en vigor en 1999 y que, mediante la Ley 11 del 23 de enero de 2007, el país aprobó la Convención de Antigua, instrumento que establece el marco jurídico vigente de la CIAT.