Bomberos atienden más de 800 casos de árboles caídos en lo que va de la temporada lluviosa

La atención de emergencias por caída de árboles continúa siendo una de las incidencias más frecuentes durante la temporada lluviosa en el país, junto con derrumbes y deslizamientos de tierra. Así lo dio a conocer el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP).

El capitán Andrés Espinoza, Jefe Regional de Operaciones de los camisas rojas, informó que “en el año 2024 se atendieron 1,372 incidentes de árboles caídos, mientras que en lo que va de la temporada lluviosa 2025 ya se han registrado 801 casos a nivel nacional”.

En cuanto a derrumbes, Espinoza detalló que “en 2024 se reportaron 77 emergencias, y en el transcurso de este 2025 ya suman 25 en distintas comunidades del país”.

Estas situaciones suelen intensificarse tras fuertes lluvias acompañadas de vientos, lo que, según el oficial, “representa un riesgo para la población y las vías de acceso”.

El capitán reiteró el compromiso del BCBRP de “salvaguardar vidas y bienes” e hizo un llamado a la ciudadanía a “mantenerse atenta a las condiciones climáticas, evitar transitar por áreas de riesgo y reportar de inmediato cualquier emergencia a la línea 103”.