Bomberos atienden 51 incidentes en ascensores y urgen a tomar medidas de prevención

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) manifestó que ha atendido un total de 51 incidentes en ascensores en lo que va del año.

Esta cifra, proporcionada por la Dirección Operativa de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), ha motivado una campaña de prevención dirigida a usuarios y administradores de edificios.

Según el capitán Andrés Espinoza, coordinador regional del Centro de Operaciones, estos casos subrayan la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y el mantenimiento preventivo de los equipos, tal como lo establece el Reglamento de Instalación y Seguridad de Ascensores y Montacargas en la República de Panamá (RAM).

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) ha intensificado sus inspecciones y programas de docencia para evitar riesgos. La entidad hace un llamado a los administradores de edificios para que contraten exclusivamente a empresas certificadas y registradas en el BCBRP para el mantenimiento de ascensores y montacargas.

Por su parte, el teniente René Quezada, de la DINASEPI, compartió una serie de recomendaciones cruciales para los usuarios en caso de quedar atrapados en un ascensor:

- Mantener la calma en todo momento.

- Utilizar el sistema de comunicación interno (bocina o citófono) para solicitar ayuda.

- Informar cuántas personas están dentro del ascensor y si alguna necesita asistencia médica.

- Evitar forzar las puertas y esperar al personal especializado.

- No usar los ascensores durante emergencias como incendios, terremotos o tormentas eléctricas; en estos casos, es más seguro utilizar las escaleras.

“Los ascensores son un medio de transporte seguro siempre que reciban el debido mantenimiento y sean usados de manera responsable. La prevención es clave para evitar riesgos”, subrayó el teniente Quezada.