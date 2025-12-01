Bomberos atendieron 234 emergencias en las últimas 72 horas en todo el país

Durante el período comprendido entre el 27 y el 30 de noviembre de 2025, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá atendió un total de 234 emergencias, informó el Coronel Ricardo Gibbs.

Detalló que, entre los casos más relevantes se registraron 41 atenciones por problemas de salud, 35 controles de enjambres de abejas africanizadas y 33 accidentes vehiculares.

Asimismo, “se atendieron 24 escapes de gas, 16 árboles caídos, 8 incendios estructurales, 7 incendios de basura y 5 incendios vehiculares, demostrando la diversidad de incidentes a los que se enfrentan diariamente los bomberos para salvaguardar vidas, bienes y el ambiente”, explicó Gibbs.

Por último, reiteró el llamado “a la prevención, la prudencia y la colaboración ciudadana, recordando que la seguridad es una responsabilidad compartida”.