Bocas: más de 700 viviendas afectadas por las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias Provincial (COEP) mantiene un monitoreo constante y una estricta coordinación interinstitucional para atender las graves afectaciones causadas por las intensas lluvias en la provincia de Bocas del Toro.

El balance preliminar registra 703 viviendas afectadas y 1.161 personas damnificadas, de las cuales 21 permanecen evacuadas y 103 se encuentran alojadas en albergues temporales, ya que los niveles de agua continúan elevados, representando un riesgo para el retorno seguro a sus hogares.

Como parte de los esfuerzos de respuesta, personal del Departamento de Búsqueda y Rescate del Servicio Nacional Aeronaval (Aeronaval) se encuentra desplegado en las comunidades de La Mesa (corregimiento de La Mesa) y California (Finca 51), en el distrito de Changuinola, realizando tareas de reconocimiento y rescate.

Estas acciones se suman a las labores que el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) coordina en los distritos de Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande, donde se han registrado inundaciones, deslizamientos de tierra y obstrucciones severas en las vías de acceso.

Las instituciones que integran el COEP continúan desarrollando acciones de monitoreo, evacuación.