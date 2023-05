Biólogo panameño Manuel D. Barría es incluido en directorio mundial de especialistas en el estudio de escarabajos

El joven biólogo panameño Manuel D. Barría fue incluido recientemente en el Scarab Workers World Directory, un catálogo digital gestionado por la Universidad de Nebraska, Estados Unidos, que reúne los perfiles y las investigaciones de los mejores especialistas del mundo en el estudio de insectos, específicamente los escarabajos. Barria es el primer investigador científico panameño que figura en el directorio.

Para un especialista en insectos, formar parte del Scarab Workers World Directory (unsm-ento.unl.edu/workers/alpha.htm) es como “aparecer en las páginas amarillas” de esta rama científica, facilitando la comunicación entre los investigadores de las especies de escarabajos y la identificación de recursos e informaciones relacionadas con estos insectos, explica Barria, de 26 años y oriundo de Chilibre, provincia de Panamá.

Para ser ingresado en este directorio global de especialistas, Barría presentó los resultados de los estudios que ha desarrollado sobre la gran familia de Scarabaeoideos (escarabajos), incluyendo los datos obtenidos gracias al proyecto “Efecto de la intervención humana en la diversidad de Scarabaeoideos (Coleoptera: Scarabaeoidea) en los bosques nubosos de Panamá”, financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, tras ganar la Convocatoria Pública de Nuevos Investigadores 2021.

El libro “A Monographic Revision of The Jewel Scarabs Genus Chrysina from Panama, Colombia, and Ecuador (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: Rutelini)” que publicó recientemente, es otro resultado que se desprende del proyecto investigativo financiado por la Senacyt. La obra recopilatoria incluye la información de 28 especies de de Scarabaeoideos (específicamente del género Chrysina), 25 de ellos presentes en territorio panameño.

La obra está disponible en formato físico a través de la página www.lulu.com y en formato digital (PDF gratuito) en la página de la editorial Zea de la Universidad de Nebraska https://digitalcommons.unl.edu/zeabook/141/

En los siete años que lleva dedicados al estudio de insectos, Barría ha publicado las descripciones de dos nuevas especies, una de Panamá y otra de Colombia y Ecuador, y prepara las publicaciones correspondientes a otras 25 nuevas especies de escarabajos que ha descubierto, 15 de ellos endémicos de Panamá.

Este científico es investigador del Laboratorio de Estudios Biológicos de Artrópodos de la Universidad de Panamá y como próximos proyectos planea terminar de describir las nuevas especies de escarabajos que ha descubierto, elaborar un “Atlas de la familia Scarabaeoidea” para Panamá y ayudar a destacar la importancia que tienen los insectos dentro del equilibrio natural al cumplir con múltiples funciones ecológicas.

La Convocatoria Pública de Nuevos Investigadores de la Senacyt tiene como objetivos proporcionar financiamiento o co-financiamiento a actividades que fortalezcan el ambiente de ciencia y tecnología, incentivar el interés por esta rama del conocimiento y promover la formación de nuevos investigadores a través de apoyo para recursos directamente relacionados con su investigación en las áreas temáticas de la convocatoria.