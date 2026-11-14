Biblioteca Nacional realiza conversatorio intergeneracional sobre el impacto histórico del Ferrocarril de Panamá

Con una perspectiva intergeneracional sobre el patrimonio industrial y la memoria histórica, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. celebró este sábado el conversatorio Rieles de identidad: cómo el ferrocarril ayudó a construir el Panamá de hoy.

El encuentro académico y cultural reunió al ingeniero e investigador ferroviario Nodier García y al joven aficionado de 12 años, Juan Pablo Saavedra Restrepo, en un diálogo enfocado en el impacto de esta vía de comunicación en el desarrollo del país.

Desde su concepción inicial, pasando por el auge económico y su rol logístico como precursor en la construcción del Canal interoceánico, los expositores repasaron cómo el trazado ferroviario estructuró el crecimiento urbano de las ciudades de Panamá y Colón.

El análisis también abordó las sombras de la infraestructura. García y Saavedra detallaron el franco deterioro y declive operativo que sufrió el sistema durante la década de 1980, agravado por la falta de mantenimiento previo a la reversión de los bienes canaleros, hasta llegar a la modernización implementada a partir de 2001 bajo el nuevo esquema de concesión, explicando los cambios técnicos en los anchos de vía y el equipo rodante.

Un puente generacional

La actividad, impulsada por la Sala Infantil y Juvenil dentro de su programación para fomentar la investigación mediante fuentes primarias, destacó por demostrar cómo la pasión por la historia y la divulgación documental trasciende generaciones, convocando a un público numeroso interesado en el legado industrial panameño.

Ante la gran acogida del público, la Biblioteca Nacional anunció que la muestra de piezas y objetos originales del ferrocarril, exhibida originalmente solo por el día del evento, se mantendrá abierta al público durante dos semanas más. La urna se encuentra ubicada en la Sala Infantil y Juvenil (cuarto piso), en el Parque Recreativo y Cultural Omar, hasta finales de noviembre.