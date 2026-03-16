Bendicen las imágenes de la Última Cena

ML | La Arquidiócesis de Panamá realizó la bendición del conjunto escultórico de la Última Cena que formará parte de las procesiones de Semana Santa en el Casco Antiguo. La ceremonia fue presidida por el arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta en la misa del IV Domingo de Cuaresma en la Catedral Metropolitana. El arzobispo explicó que la obra representa uno de los momentos más significativos de la tradición cristiana: la institución de la Eucaristía, escena en la que Jesús comparte la última cena con sus discípulos. El conjunto escultórico fue elaborado por el artista español Jorge Domínguez Conde. Según Ulloa, esta es la tercera obra que realiza para Panamá, también creó a Jesús Nazareno y al Cristo Yacente .