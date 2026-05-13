Batista: “Las acusaciones en mi contra no tienen fundamentos”

La representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, aseguró que las tres denuncias en su contra por presunto uso de recursos del Estado para beneficio personal no tienen fundamento.

“Yo soy la más interesada en que estas acusaciones puedan ser aclaradas y, aunque respeto los procedimientos del Ministerio Público, es mi responsabilidad informar a la comunidad que las acusaciones hechas no tienen fundamento; esto fue evidenciado durante la inspección que realizó la Fiscalía tanto en mi residencia como en las instalaciones de la Junta Comunal”, sostuvo la concejal.

Las denuncias contra Batista incluyen acoso laboral, uso indebido de fondos públicos para reparaciones en su residencia particular y organización de fiestas privadas.