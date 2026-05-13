Batista: “Las acusaciones en mi contra no tienen fundamentos”

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La representante de Ancón se refirió a la advertencia hecha por el Movimiento Otro Camino, que solicitó que renunciara o iniciarían un proceso de expulsión en su contra.'Aún no he definido qué haré políticamente con el partido que me postuló en las elecciones, que es lo único que ha hecho por mí y por Ancón. En este momento no es mi prioridad, pero ciertamente no puedo estar en un colectivo donde las mujeres políticas son exhibidas y acusadas sin seguir procedimientos, ensañándose contra una mujer con una trayectoria honesta y responsable, que le da la cara a la comunidad y que trabaja día a día por un mejor corregimiento', sostuvo Batista.