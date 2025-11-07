Barrera flotante recauda 10 contenedores de desechos del río Juan Díaz y Río Abajo en un mes

En el mes de octubre, las barreras flotantes instaladas en los ríos Juan Díaz y Río Abajo capturaron alrededor de 29,400 botellas plásticas de PET (Polietileno Tereftalato) y HDPE (polietileno de alta densidad), evitando que llegaran al manglar y a la Bahía de Panamá, informó la Asociación Marea Verde, administradora del proyecto.

En el informe presentado se detalla que del río Juan Díaz fueron sacados seis contenedores de desechos y 15 bolsas jumbo con productos plásticos PET y HDPE, mientras que del Río Abajo fueron sacados cuatro contenedores con desechos y seis bolsas jumbo de productos plásticos.

Dentro de los objetos capturados por la barrera se contabilizaron 58 balones deportivos, 28 partes de neveras, ocho juguetes plásticos, tres sillones, tres colchones, una lámpara de auto, un casco de motocicleta y un extintor.