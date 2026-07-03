Bajan los casos de gastroenteritis en David, según Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) informa a la población que los casos de gastroenteritis, caracterizada por vómito y diarrea, registran una disminución significativa en el distrito de David, al pasar de más de 800 casos reportados el martes a unos 133 este viernes.

La intervención de los Equipos de Respuesta Rápida ha permitido contener la propagación del norovirus, conocido como el “virus del vómito invernal”, lo que se refleja en una reducción sostenida de los casos registrados durante los últimos días.

El informe epidemiológico detalla el comportamiento diario de los casos en el distrito de David:

• Lunes 29 de junio: 495 casos.

• Martes 30 de junio: 807 casos.

• Miércoles 1 de julio: 609 casos.

• Jueves 2 de julio: 539 casos.

• Viernes 3 de julio: 133 casos (al corte de la 1:00 p.m.).

Esto refleja un acumulado de 2,275 casos.