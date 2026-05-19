Azuero sigue a la espera de solución para crisis del agua

Tras más de un año de la crisis del agua que ha afectado a miles de residentes de la región de Azuero, las autoridades aseguran que avanzan en proyectos de rehabilitación y modernización de las principales plantas potabilizadoras de la zona.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Antonio Tercero González, informó que: “Desde que hemos llegado empezamos a trabajar en la rehabilitación y ampliación de la Roberto Reyna, que es la planta potabilizadora de Chitré, que en estos momentos se encuentra en un proceso de licitación ya al término final para poder adjudicar y dar la orden de proceder, hay una mesa permanente en la institución atendiendo ese tema”.

González detalló que, una vez concretado el proceso de adjudicación, se trabajará en la toma de agua cruda y posteriormente se ejecutarán estudios técnicos complementarios. Añadió que el tipo de contrato permitirá acelerar la intervención en la planta.

En cuanto a la planta potabilizadora Rufina Alfaro, de La Villa de Los Santos, destacó que “estamos haciendo trabajos en la toma de agua cruda; se mejoró el tema de la sedimentación y las bombas, además, tiene telemetría, lo que nos permite pasar a un proceso de rehabilitación de la planta en sí”.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró que “en zonas como Azuero se trabaja en soluciones inmediatas con nuevos pozos y en alternativas a mediano y largo plazo para garantizar agua segura, todo esto debido a la situación que han enfrentado los residentes durante más de un año”.