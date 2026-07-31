$!AVISO IMPORTANTE: Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 3 al 9 de agosto de 2026

Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: <u><b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://clicktime.symantec.com/15wPZJsMGW73LgVdtfcLh?h=CcYU6mrrmkrKA8-B_vez3UaBvqX9zXjS0uAdGFhiKWA=&amp;u=https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4" target="_blank">https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4</a></b></u>