$!No voy a renunciar, advierte diputada Paulette Thomas

La diputada de libre postulación Paulette Thomas advirtió que no renunciará a la coalición Vamos y señaló que esperará lo que determine el Comité de Ética de la organización.

Las declaraciones de Thomas se dan luego de que el miércoles fuera suspendida de la bancada Vamos tras el incidente ocurrido en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, donde su suplente, Edilberto Guerrero, votó a favor de Lilia Batista (RM) y Gertrudis Rodríguez (CD) para ocupar la presidencia y vicepresidencia de dicha comisión.

Thomas, en entrevista al programa “Panamá en Directo”, adelantó que no seguirá el camino de sus compañeros Manuel Samaniego y Neftalí Zamora, quienes decidieron retirarse de la coalición luego de ser suspendidos por los cuestionamientos surgidos por sus actuaciones dentro del legislativo. “Los respeto, me dolió que salieran, son dos personas muy valiosas... yo voy a esperar a lo que diga el Comité de Ética”, reafirmó la diputada.

La parlamentaria también rechazó que sus decisiones en las elecciones de las directivas de las comisiones permanentes hayan respondido a acuerdos personales, tras los cuestionamientos planteados por el exdiputado y líder de Vamos Juan Diego Vásquez en una publicación realizada en la red social X. “No se dio ningún acuerdo de recámara, ni yo te doy ni tú me das”, afirmó.

Comisión de Educación

Thomas dijo que, cuando se comprometió con la diputada Lilia Batista a darle su voto para presidir la comisión, no existía una nómina de Vamos. “De manera formal, no existía una nómina que dirigiera el diputado Bloise. Yo siempre lo he apoyado. Incluso, el miércoles antes de la votación, se realizó una reunión y esa nómina no existía”, expresó.