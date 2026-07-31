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No voy a renunciar, advierte diputada Paulette Thomas

Tras el anuncio de la suspensión de la parlamentaria, la bancada de Vamos informó que el caso sería remitido al Comité de Ética de la coalición, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se determinen las sanciones

No voy a renunciar, advierte diputada Paulette Thomas
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ML | Pleno de la Asamblea.
No voy a renunciar, advierte diputada Paulette Thomas
No voy a renunciar, advierte diputada Paulette Thomas
Thaylin Jiménez
31 de julio de 2026

La diputada de libre postulación Paulette Thomas advirtió que no renunciará a la coalición Vamos y señaló que esperará lo que determine el Comité de Ética de la organización.

Las declaraciones de Thomas se dan luego de que el miércoles fuera suspendida de la bancada Vamos tras el incidente ocurrido en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, donde su suplente, Edilberto Guerrero, votó a favor de Lilia Batista (RM) y Gertrudis Rodríguez (CD) para ocupar la presidencia y vicepresidencia de dicha comisión.

Thomas, en entrevista al programa “Panamá en Directo”, adelantó que no seguirá el camino de sus compañeros Manuel Samaniego y Neftalí Zamora, quienes decidieron retirarse de la coalición luego de ser suspendidos por los cuestionamientos surgidos por sus actuaciones dentro del legislativo. “Los respeto, me dolió que salieran, son dos personas muy valiosas... yo voy a esperar a lo que diga el Comité de Ética”, reafirmó la diputada.

La parlamentaria también rechazó que sus decisiones en las elecciones de las directivas de las comisiones permanentes hayan respondido a acuerdos personales, tras los cuestionamientos planteados por el exdiputado y líder de Vamos Juan Diego Vásquez en una publicación realizada en la red social X. “No se dio ningún acuerdo de recámara, ni yo te doy ni tú me das”, afirmó.

Comisión de Educación

Thomas dijo que, cuando se comprometió con la diputada Lilia Batista a darle su voto para presidir la comisión, no existía una nómina de Vamos. “De manera formal, no existía una nómina que dirigiera el diputado Bloise. Yo siempre lo he apoyado. Incluso, el miércoles antes de la votación, se realizó una reunión y esa nómina no existía”, expresó.

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Thomas también explicó que la habilitación de su suplente se dio en el momento debido a una emergencia
Suma tres leyes sancionadas y más de 10 proyectos legislativos

ml | De los 10 proyectos de ley presentados por la diputada Paulette Thomas, tres ya fueron sancionados como leyes de la República. Entre ellos se encuentra una norma que permite sustentar de forma virtual informes periciales en casos de delitos contra la vida y delitos sexuales, cuando el tribunal lo autorice. También figura la Ley 501 de 2025, que convierte en público el Registro Oficial de Ofensores Sexuales, y una reforma que aumenta las penas por delitos sexuales.

“Nosotros hemos indicado una suspensión a la diputada Paulette Thomas, mientras la Junta Directiva de la Coalición toma una decisión a ver cuáles son los pasos a seguir. Perdimos la oportunidad de poder liderar la Comisión de Educación de la Asamblea”.

“Quieren operar con disciplina de partido, en circunstancias que no son un partido. Vázquez manifiesta que no acepta acuerdos personales de la bancada Vamos, pero no toma conciencia que Vamos es una sumatoria de diputados independientes (libre postulación)”.

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