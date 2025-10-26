Aviso de vigilancia por huracán Melissa se mantendrá hasta el martes

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por el huracán Melissa para el Caribe panameño, válido hasta las 11:59 p.m. del martes 28 de octubre de 2025.

El informe detalla que el Centro Nacional de Huracanes elevó a categoría 4 al huracán Melissa, que se desplaza con vientos sostenidos de 222 km/h y ráfagas de 268 km/h.

“Todavía se mantiene su influencia indirecta sobre nuestro país con un flujo de vientos predominantes de dirección suroeste y sur”, explica el comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente informó que, debido a las condiciones climáticas recientes, se han ocasionado caídas de árboles y deslizamientos de ladera en la ruta Paso Ancho – Los Llanos, dentro del Parque Nacional Volcán Barú.

Además, el Sinaproc anunció que estableció un puesto de comando en la Junta Comunal de Loma de Quebro para coordinar acciones ante las afectaciones en el distrito de Mariato, corregimientos de Quebro y Arenas.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Los Santos, Estación 5 de Tonosí, y unidades de rescate se mantienen en el área apoyando ante las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río tras las intensas lluvias.