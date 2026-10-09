Avanzan iniciativas sobre responsabilidad penal de menores

T.Jiménez | El diputado Jairo “Bolota” Salazar propone una responsabilidad penal excepcional desde los 10 años para determinados delitos contra la vida. La propuesta fue prohijada. Por su parte, el proyecto 539 del diputado José Pérez Barboni, pendiente de segundo debate, establece responsabilidad penal desde los 14 años para delitos graves, mientras contempla medidas de resocialización para menores de 12 y 13 años.

Salazar señaló que más adelante ambas iniciativas podrían fusionarse para construir una propuesta común.

Durante la discusión del proyecto de Salazar, la fiscal de circuito del Ministerio Público, Aida Castro, advirtió que cualquier cambio en la edad de responsabilidad penal debe ser revisado a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros convenios internacionales suscritos por Panamá.

Salazar sostuvo que la propuesta no busca perseguir a los menores, sino atender conductas graves y establecer mecanismos para evitar que adultos los utilicen para cometer delitos. Agregó que la edad de responsabilidad penal es un tema que deberá ser consensuado. Por su parte, el exministro de Seguridad, Jonattan Del Rosario, expresó su respaldo a la revisión de la edad de responsabilidad penal, pero dejó claro que esto no garantiza la reducción de la violencia juvenil.