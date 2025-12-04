Avanza licitación para la construcción de dormitorios en la UTP

“Ya se publicó la licitación del proyecto de dormitorios universitarios de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) con capacidad para 266 estudiantes de bajos recursos del país”, anunció este jueves, 4 de diciembre, el presidente José Raúl Mulino.

Resaltó que “esta universidad ha sido un gran apoyo e importancia técnica para el país”.

Mulino indicó que también se está avanzando en la licitación para las regionales de la UTP. “Esperamos subir la licitación de los dormitorios universitarios de las seis regionales con capacidad para 93 estudiantes cada una, en las próximas semanas, iniciando con la regional de David, en Chiriquí”, explicó.