Avanza en la normalización de los CAIPI tras el sismo de octubre

Un total de 62 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) ya cuentan con el aval técnico para reanudar sus servicios, mientras otros 35 se mantienen en proceso de evaluación tras el sismo del pasado 9 de octubre y sus réplicas.

“Estas verificaciones han permitido determinar las condiciones de cada instalación y avanzar de manera responsable en la continuidad de los servicios”, explicó Pastorita Castillo, coordinadora nacional de CAIPI, al detallar que el retorno presenta una evolución favorable, aunque persisten diferencias territoriales que requieren seguimiento.

Tras la baja registrada el 16 de octubre, el sistema muestra una recuperación progresiva de la atención. “Durante el período evaluado se observa una recuperación progresiva de la atención a la primera infancia, especialmente tras la baja registrada el 16 de octubre. La asistencia pasó de 172 a 327 niños. Los CAIPI con asistencia positiva aumentaron de 23 a 38, lo que evidencia una mayor participación familiar hasta el 23 de octubre”, detalló Castillo.

De acuerdo con la matriz de viabilidad técnica, la reapertura abarca distintas regiones del país. En la provincia de Veraguas se cuenta con ocho centros habilitados: Río de Jesús, San Antonio, Eduardo Sánchez, La Colorado, San Francisco, Calobre, Cerro Plata y Primavera. Chiriquí registra también ocho: Nazareth, Las Lajas, El Retorno, Chispitas del Saber, Gotitas de Amor, Ofelia Esther, Dos Ríos y Tinajas. Por su parte, San Miguelito suma diez: Pasitos al Triunfo, Estrellita, República de Panamá, Gotitas de Lluvia, Los Andes, Ascanio Villalaz, Parusia, CEDECO, Valle de San Martín y Cristo Rey. En Los Santos operan cinco, Espigadilla, Santo Domingo, Guararé, Llano de Piedra y Llano Largo, mientras que en Herrera están listos dos: Boca Parita y Chitré.

La cobertura también comprende a la provincia de Panamá con dos centros en Panamá Centro, MIDES de Plaza Edison y Arrullito Mío, y seis en Panamá Oeste: Nuevo Chorrillo, Burunga, Veracruz, Barrio Balboa, La Estancia y Chame.

En Coclé operan siete, Pueblo Nuevo, La Pintada, Pasitos al Saber, Nuevo Perú, San Antonio, Jaguito y Guabas de Penonomé; Colón cuenta con tres, Providencia, Juan Demóstenes y Palmas Bellas; Panamá Norte con cuatro, María Henríquez, Mi Cajita de Sorpresas, Fe y Alegría y Mariana de Vásquez; y Panamá Este con uno: Heydi. A nivel comarcal, la atención se reactiva en Ustupu (Kuna Yala); en los centros Sueños Felices, Buenos Aires, Rayito de Luz y Kankintú (Ngäbe-Buglé); y en Lajas Blancas (Emberá).

Para respaldar este proceso, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) mantiene un acompañamiento técnico continuo y un canal de comunicación directo con las familias para informar sobre las medidas de seguridad. Asimismo, se promueven actividades socioemocionales fundamentadas en guías institucionales y se prioriza la atención en aquellos centros con menor afluencia.

“El proceso de retorno a la atención en los CAIPI refleja avances importantes en la recuperación de los servicios dirigidos a la primera infancia. El MIDES, a través de la Dirección de Servicios de Protección Social y la Coordinación Nacional de CAIPI, mantiene su compromiso con una atención segura, integral y sensible a las necesidades de los niños, las niñas y sus familias”, concluyó Castillo.