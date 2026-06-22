Autoridades buscan a una mujer desaparecida en Darién

La Personería Municipal del distrito de Chepigana, en la provincia de Darién, informó que adelanta una investigación penal por la presunta comisión del delito contra la libertad individual, en la modalidad de persona desaparecida, en perjuicio de Cristina Elizabeth Franco Bernal, de 30 años. El hecho ocurrió en el corregimiento de Agua Fría N.º 2, distrito de Santa Fe.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, mantiene activas las diligencias investigativas y labores de búsqueda, en coordinación con la Personería Municipal del distrito de Chepigana con sede en Santa Fe, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y los demás estamentos de seguridad, con el objetivo de dar con el paradero de la ciudadana y esclarecer los hechos”, detalló en un comunicado el Ministerio Público.

Cristina Elizabeth Franco Bernal es de tez trigueña, estatura baja, contextura delgada, cabello ondulado color chocolate, nariz ancha y labios gruesos.

El Ministerio Público solicita a la ciudadanía que cualquier persona con información que contribuya a dar con el paradero de Franco Bernal se comunique de manera confidencial a los teléfonos 287-0245, 287-0212 o 287-0213. Afirmaron que todos los datos suministrados serán manejados con absoluta reserva.