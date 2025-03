$!Autonomía en debate: El vandalismo en protestas

La Universidad de Panamá (AN) ha sido escenario de reiterados enfrentamientos entre estudiantes y la Policía Nacional (AN), en el marco de diversas protestas sociales. Sin embargo, algunos grupos se han escudado en la autonomía universitaria para realizar actos vandálicos y evitar repercusiones.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (UP) José Álvaro cuestionó las acciones de algunos manifestantes que usan capuchas. “A título personal, yo no estoy de acuerdo con que se pongan algunos atuendos en el rostro, porque en la lucha civil y democrática uno debe ser responsable y enseñar el rostro para afrontar cualquier situación”, resaltó. No obstante, hizo énfasis en que se debe respetar la Ley 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la UP, la Constitución Política de la República y el Estatuto de la Universidad.

Por su parte, el director de la Policía Nacional Jaime Fernández señaló que “lo cierto es que se escudan dentro del velo de la universidad y ya eso es un tema en el que la rectoría debe poner las cartas en el asunto”. También manifestó tener dudas sobre si todos los manifestantes son o no estudiantes matriculados.

En ese sentido, el consultor de Centrix Analítica, Rubén Paul, advirtió sobre la inacción de las autoridades. “El problema se agrava con la inacción de las autoridades universitarias y el silencio del rector. Cada día que estos actos quedan impunes, la radicalización crece, la universidad se convierte en una base de operaciones subversivas y la violencia se normaliza como método de presión”, alertó Paul.