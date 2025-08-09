Aumentan los incendios vehiculares en Panamá: sedanes lideran las estadísticas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) ha encendido las alarmas ante el preocupante incremento de incendios vehiculares registrados en lo que va del año. Un informe oficial reveló que, a nivel nacional, se han atendido 277 casos, siendo los sedanes los más afectados, con 157 incidentes, lo que equivale al 56.7 % del total.

El Capitán Andrés Espinoza, Coordinador Regional y Jefe del Centro de Operaciones del BCBRP, advirtió que la mayoría de estos siniestros ocurren en zonas urbanas con alto flujo vehicular, destacando la provincia de Panamá como la más afectada, con 118 casos.

Clasificación de incendios vehiculares en 2025: Sedán: 157, otros vehículos: 25, SUV: 24, vehículos articulados: 19, camiones: 14, vehículos 4x4: 14, pickups: 10, buses: 5, motos: 4, camiones de reparto: 3.

Provincias con mayor incidencia: Panamá: 118, Panamá Oeste: 47, Chiriquí Oriente: 19, Colón: 19, Coclé: 18.

Ante esta tendencia, el BCBRP exhortó a los propietarios a realizar mantenimientos periódicos y acudir únicamente a mecánicos certificados y talleres autorizados.

También reiteró sus recomendaciones clave: Revisiones mecánicas regulares, evitar modificaciones eléctricas improvisadas, revisar el sistema de combustible con frecuencia, mantener un extintor en el vehículo, no dejar objetos inflamables expuestos al sol, ante humo o mal olor, apagar el motor y buscar ayuda de inmediato

La institución recordó que la prevención salva vidas y que estos incendios no solo implican pérdidas materiales, sino que ponen en riesgo a conductores, pasajeros y a otros usuarios de la vía.