$!Aumentan los asesinatos atribuidos al crimen organizado y el narcotráfico

Un total de 77 homicidios se registraron en Panamá entre enero y febrero de 2026, una cifra que ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad.

De acuerdo con el criminólogo Carlos González, muchos de estos hechos presentan características propias del crimen organizado, entre ellas el uso de motocicletas, ejecuciones rápidas con múltiples disparos y la identificación previa de las víctimas. González indicó que “lo que impacta es que varios de estos casos ocurren en áreas consideradas seguras, lo que permite suponer posibles vínculos entre estos hechos delictivos”.

Por su parte, el especialista en criminología y sociología, Fernando Murray, señaló que “no todos los actos violentos deben atribuirse al crimen organizado ya que Panamá enfrenta una creciente cultura de violencia, en la que algunas personas optan por tomar la justicia por sus propias manos al considerar que el sistema judicial no responde de manera efectiva”.

En tanto, la subcomisionada Ilka Prado, de la Policía Nacional, recomendó evitar transitar por lugares oscuros o poco concurridos, asimismo resaltó que es necesario compartir toda la información del transporte que se utilice, incluyendo los datos del vehículo y del conductor.

Prado también afirmó que los adolescentes representan el grupo más vulnerable frente a este tipo de delitos y precisó que Panamá Centro encabeza las estadísticas de homicidios a nivel nacional en lo que va del año.