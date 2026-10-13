$!Aumenta el reporte de daños estructurales tras el sismo

Las afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo en distintas regiones de Panamá alcanzan, de manera preliminar, aproximadamente 1,250 viviendas, más de 656 escuelas, 67 instalaciones de salud y cerca de 16 puentes, según las cifras oficiales divulgadas por las autoridades.

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que “estos datos corresponden a los primeros levantamientos realizados en las comunidades afectadas, el balance podría incrementarse a medida que continúen las evaluaciones técnicas en las zonas impactadas”.

Icaza detalló que “durante los recorridos efectuados junto al presidente de la República, se visitaron sectores como Guararé, Tonosí, Isla Cañas, Cambutal, Búcaro, Mariato, Santiago, Chitré y Ocú, donde se han identificado daños en infraestructuras públicas y viviendas”.

En materia de infraestructura vial, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que “entre los puentes afectados figuran estructuras ubicadas en Mariato, Quebro y Arenas, en la provincia de Veraguas, así como en Loma de Flores, en Tonosí, provincia de Los Santos. Según Andrade, también se reportaron derrumbes en áreas de Herrera y daños en el puente sobre el río Oria, localizado en Oria Arriba, distrito de Pedasí.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, mencionó que entre los centros hospitalarios reportados destacan el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, provincia de Los Santos; el Hospital de Tonosí, también en Los Santos; el Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, provincia de Coclé; y el Hospital Cecilio Castillero, en Chitré, Herrera.

La lista incluye además el Hospital de Ocú, en Herrera; la Policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS) Dr. Horacio Díaz Gómez, en Veraguas; y el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá.