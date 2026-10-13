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Aumenta el reporte de daños estructurales tras el sismo

Las autoridades siguen reportando incremento en daños estructurales; escuelas, puentes y hospitales están afectados

Aumenta el reporte de daños estructurales tras el sismo
Cortesía | Los escombros de lo que fue una residencia tras el impactante sismo en Los Santos.
Aumenta el reporte de daños estructurales tras el sismo
Aumenta el reporte de daños estructurales tras el sismo
Amilkar Rodriguez
13 de octubre de 2026

Las afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo en distintas regiones de Panamá alcanzan, de manera preliminar, aproximadamente 1,250 viviendas, más de 656 escuelas, 67 instalaciones de salud y cerca de 16 puentes, según las cifras oficiales divulgadas por las autoridades.

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que “estos datos corresponden a los primeros levantamientos realizados en las comunidades afectadas, el balance podría incrementarse a medida que continúen las evaluaciones técnicas en las zonas impactadas”.

Icaza detalló que “durante los recorridos efectuados junto al presidente de la República, se visitaron sectores como Guararé, Tonosí, Isla Cañas, Cambutal, Búcaro, Mariato, Santiago, Chitré y Ocú, donde se han identificado daños en infraestructuras públicas y viviendas”.

En materia de infraestructura vial, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que “entre los puentes afectados figuran estructuras ubicadas en Mariato, Quebro y Arenas, en la provincia de Veraguas, así como en Loma de Flores, en Tonosí, provincia de Los Santos. Según Andrade, también se reportaron derrumbes en áreas de Herrera y daños en el puente sobre el río Oria, localizado en Oria Arriba, distrito de Pedasí.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, mencionó que entre los centros hospitalarios reportados destacan el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, provincia de Los Santos; el Hospital de Tonosí, también en Los Santos; el Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, provincia de Coclé; y el Hospital Cecilio Castillero, en Chitré, Herrera.

La lista incluye además el Hospital de Ocú, en Herrera; la Policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS) Dr. Horacio Díaz Gómez, en Veraguas; y el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá.

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De acuerdo al ministro de Educación, 35 escuelas requieren ser construidas nuevamente por los daños

“las prioridades del Gobierno es comenzar esta semana con la remoción de escombros, el traslado de materiales y la construcción de las primeras viviendas para las familias que perdieron sus casas”.

“Mantenemos desplegados equipos técnicos y operativos en las zonas afectadas y continusmos evaluando la magnitud de las reparaciones necesarias en carreteras y puentes”.

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