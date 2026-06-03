Aumenta a 133 la cifra de recapturados tras la fuga en La Joyita

Tras los operativos desplegados en las últimas horas, la Policía Nacional informó que lograron “la recaptura de 10 evadidos más”, una acción que eleva formalmente a 133 la cifra total de internos reubicados tras las recientes fugas.

Para alcanzar estos resultados, el estamento de seguridad detalló que las unidades policiales han coordinado “férreos patrullajes, puntos de control y acciones de inteligencia” a nivel nacional.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, este despliegue tiene como objetivo “intensificar la búsqueda y garantizar la recaptura de los evadidos” que aún permanecen prófugos. Los operativos tácticos se mantienen activos en diversas zonas civiles y perímetros colindantes para dar con el paradero de los implicados.

Paralelamente, las autoridades confirman que “mantiene el control y la seguridad dentro de los centros penitenciarios”. Como parte de los protocolos de contención y estabilización de las cárceles, la entidad de seguridad pública reportó que actualmente “se desarrolla una requisa minuciosa en todos los pabellones” de los complejos afectados.