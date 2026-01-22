Audiencia del caso Odebrecht seguirá este viernes

La audiencia del proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht en Panamá se reanudará este viernes a las 8:30 a.m., luego de que la jueza Baloísa Marquínez ordenara suspender la sesión prevista para el jueves 22 de enero, a fin de que la fiscalía pueda revisar las pruebas extraordinarias presentadas por la defensa.

La decisión fue adoptada tras una solicitud de la fiscal Ruth Morcillo, quien indicó que la Fiscalía requiere tiempo adicional para verificar la documentación recibida, siempre que cuente con acceso al sistema de escaneo del tribunal. Ante ello, la jueza concedió la petición y dispuso continuar la audiencia el viernes. Durante la jornada de ayer, la jueza Marquínez también ordenó el desalojo de la sala, luego de que algunos imputados solicitaran que la audiencia de validación del acuerdo de pena se realizara de manera reservada.

Una vez retomado el juicio en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, este 23 de enero, se iniciará el auto de admisibilidad de pruebas, comenzando por las testimoniales.