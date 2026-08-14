ATTT entrega certificados de operación en Veraguas y presenta Plan de Modernización al sector transporte

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), dirigida por su director general Nicolás Brea, entregó 54 certificados de operación a transportistas de Veraguas que por años prestaron el servicio con permisos temporales sujetos a renovaciones trimestrales.

El proceso incluyó un censo y validación de expedientes a nivel nacional para verificar antecedentes, rutas y trayectoria. En algunos casos los conductores acumulaban hasta 28 años de servicio ininterrumpido.

“Esta entrega trasciende el formalismo de un documento; representa un acto de justicia social y estabilidad laboral para familias que por cerca de tres décadas han servido a sus comunidades en la incertidumbre”, destacó Brea.

Posteriormente, sostuvieron una reunión con directivos de la Cámara Nacional del Transporte (Canatra), donde se presentaron los pilares del nuevo Plan de Modernización bajo el lema “Mover Panamá con menos fricción”.

El objetivo central es devolverle tiempo al transportista, pasando de un modelo con traslados presenciales, cajas y validaciones manuales, a un ecosistema digital conectado 24/7 que también beneficie a los usuarios.

“Modernizar es hacer más simple lo que hoy le cuesta tiempo y dinero a nuestra gente. Cada hora que un conductor pasa haciendo filas o esperando un sello es una hora menos de productividad”, afirmó Brea ante la dirigencia de Canatra. El director explicó que la transformación se ejecutará de forma gradual por etapas, con pilotos, capacitaciones y soporte técnico continuo, en coordinación directa con el gremio.