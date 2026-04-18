ATTT ajusta horarios de restricción a equipo pesado en el Centenario

A partir de este lunes, 20 de abril, se implementarán nuevos horarios de restricción para el equipo pesado en la Vía Centenario, anunciaron de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). La medida prohíbe la circulación de vehículos de carga de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Con esta iniciativa, las autoridades buscan reducir el congestionamiento vehicular en horas pico y mejorar la movilidad en esta importante vía. Explicaron que “bajo este nuevo esquema, los puntos de retención obligatoria se mantienen operativos: el transporte que se dirige a la capital será retenido en La Pesa de La Chorrera, mientras que el flujo hacia el interior del país culminará su recorrido en el sector de Centennial frente a Altaplaza, durante las horas señaladas”.

Esta modificación responde a la necesidad de optimizar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial en las rutas principales, resaltaron en un comunicado.